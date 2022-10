Se hizo una bichectomia y vivió un infierno completo: "Pensaba que mi cachete estallaría"

Durante estos últimos años, la preocupación por la belleza ha llevado a que muchas personas busquen en las cirugías una salida para mejorar su físico. Sin embargo, en muchas ocasiones estas no salen del todo bien y por un mal procedimiento pueden llegar a quedar con graves consecuencias.

Tales han sido los problemas que se han reportado a causa de malas cirugías, que en ocasiones hay quienes han sufrido algunas "pesadillas" con la recuperación, las cuales han compartido por medio de sus redes sociales donde evidencian los difíciles momentos por culpa de biopolímeros, entre otros procedimientos que les han dejado graves secuelas.

Una de las historias más recientes la dio a conocer una usuaria a través de TikTok, Diana Contretas.97, quien publicó un video en el que reveló su lamentable experiencia después de realizar una bichectomía y lipopada con la cual buscaba reducir el tamaño de la cara y quitarse el exceso de grasa que tenía en las mejillas.

La mujer compartió en sus inicios que se encontraba muy feliz por ir a realizarse este procedimiento, pues pensaba que la recuperación era muy rápida.

Sin embargo, después de hacerse la cirugía, la tiktoker mostró el lamentable momento que tuvo que vivir, puesto que tuvo que volver a la clínica donde se realizó la operación porque se sentía inflamada y con un “dolor insoportable, sentía que el cachete izquierdo me iba a estallar”, reveló la mujer.

“No podía respirar, me costaba demasiado abrir mi boca, hasta para tomar mi malteada que era lo único que podía comer”, comentó Diana.

Las fotografías en las que se puede ver el estado de la mujer son impresionantes, pues se puede ver bastante inflamada y con un ojo negro como si se hubiera pegado un fuerte golpe.

“Los días pasaban, la inflamación no cedía, trataba de comer algo por el hambre que me daba, pero era muy doloroso y cansado. En la clínica me comentaron que eran unos coágulos, no había infección, pero los coágulos se tenían que drenar”, reveló Contreras.