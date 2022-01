Se me deforman la cara y quedo como Yina Calderón: Epa Colombia dijo que no se hará más cirugías

Epa Colombia aprovechó el juego de preguntas y respuestas en redes sociales para resolver las dudas de algunos de sus seguidores y sorprendió con sus respuestas.

Algunas de las preguntas que le hicieron llegar a la empresaria de keratinas fueron con un tono elevadito en temperatura, pues quisieron indagar si ya le habían ‘dado por el chiquito’.

“Nada amiga, uy no jamás, pues sí intentaron hacerme la maldad, ¡qué!”, dijo entre risas.

Siguiendo con esa dinámica, otro seguidor escribió ‘¿arriba o abajo?’ a lo que Daneidy Barrera muy alegre expresó que no sabía cómo responder.

“A mí me cogen de arriba, para abajo, de un lado para el otro, pa’ todo amiga”, expresó mientras aplaudía.

“Que atrevida amiga”, agregó.

También aprovechó para aclarar que no se hará más intervenciones estéticas, ni en la cara ni el cuerpo.

“Amiga uno de ir a un lado y luego a otro lado, amiga a uno le deforman la cara y si no le deforman la cara queda como Yina, mentiras”, dijo entre carcajadas Epa Colombia.

Aseguró que cuando se va de cirujano en cirujano y cada uno hace diferentes procedimientos las personas se exponen a que dañen su cuerpo, por eso recomendó prestar atención y escoger muy bien con qué médico se van a “meter”, ella decidió hacer sus cirugías con muy buenos cirujanos y todo ha salido bien.

“A mí me han dejado super bien, yo hasta el momento no tengo deforme ni los labios ni el mentón (…) y no me pienso hacer más cosas, ya amiguita natural”, indicó.