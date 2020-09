¿Se parecen? Descubren al Chavo del 8 metalero en Argentina

Luego de recibir la distinción como el Chavo del 8 metalero, el músico ha tomado todo de la mejor manera posible, gracias a la chistosas comparaciones entre el actor mexicano y él. Sin embargo, no dudó en responderles a quienes lo han insultado.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh. Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojo, ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno”, sostuvo a través de su cuenta de Facebook.

