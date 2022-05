Sebastián Caicedo habla sobre el supuesto divorcio con Carmen Villalobos

De igual forma, Carmen Villalobos en anteriores ocasiones aclaró que su distancia es más por cuestiones laborales que por otros factores; pues ella debe seguir con las grabaciones de ‘Hasta que la plata nos separe’ y Sebastián Caicedo mantiene entre Colombia y Estados Unidos por sus negocios.

Incluso hace poco aseguró para la revista People en español que sigue casada.

“Hasta donde yo sé… [risas] sigo casada. Decidimos dejar descansar de alguna manera las redes sociales de la relación, pero no, ahí estamos; él está en Bogotá, en sus proyectos, ahorita está como muy metido en el tema espiritual y de motivación, cosa que me parece superchévere; y yo estoy a full con la novela, que no me da tiempo de nada”, dijo.