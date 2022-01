Sebastián Tamayo, exprotagonista de novela, fue herido luego de que lo drogaran

¿Cómo le sucedió esto a Sebastián Tamayo?

El actor utilizó sus cuentas oficiales de redes sociales para hablar un poco de esta incómoda situación que vivió, la cual lo llevó a perderse por Bogotá y sufrir un accidente. El modelo no dudó en dar detalles de lo que atravesó, mostrando un poco de las heridas que tiene y los problemas que quedaron en su cuerpo.

“El 31 de diciembre fui a un sitio a celebrar estas fechas especiales y allí recibí un trago, pero terminó siendo una droga bastante fuerte. En la clínica, después de todo lo que pasó, me dijeron que hace parte de una planta”, dijo Tamayo, revelando que fue mezcalina lo que le echaron en el vaso.

“Eso me provocó que yo pensara que me estaban atracando y persiguiendo. Ahí comenzó toda una historia y una película en mi cabeza”, agregó.

Sebastián aseguró que desconoce por completo cuáles eran las intenciones de los responsables de darle esta droga, ya que no recuerda muchos detalles y nadie estuvo con él cuando todo se descontroló. El joven ha señalado que salió corriendo de su casa, pues en su cabeza se formó un video muy denso y terminó accidentándose en el carro de alguien.

“Salí corriendo de mi casa y me choqué contra un carro. Rompí el vidrio y me corté el brazo. Tengo 7 puntos y tengo pendiente una cirugía porque perdí parte de un tendón. Tuve problemas con la Policía porque yo mismo los llamé creyendo que me estaban atracando”, relató en un clip.