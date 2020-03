Sebastián Villalobos reveló detalles de su ruptura con María Laura Quintero

Sebastián Villalobos y María Laura Quintero confirmaron en febrero pasado en sus cuentas de Instagram que su relación de dos años había llegado a su fin. A pesar de que ya se había rumorado que no estaban muy bien, la noticia tomó por sorpresa a los internautas.

Hasta el momento, la pareja no había hablado más acerca del tema. Sin embargo, recientemente Villalobos aprovechó su aislamiento para hacer una transmisión en vivo y responder algunas inquietudes de sus seguidores.

Lo que el youtuber no se imaginaba es que rápidamente le cuestionarían si ya tenía novia, ya que hace unos días se rumoró que se había dado una nueva oportunidad en el amor.

“No, no tengo novia”, respondió Villalobos.

Y lo que más llamó la atención de los espectadores fue que por primera vez habló de las razones de su ruptura con María Laura. Cabe mencionar que Sebastián no mencionó su nombre, pero para sus seguidores fue muy claro.

“Me pongo nervioso cuando hablo de este tema ya que no lo he había hecho públicamente (…) yo siento que todas las relaciones tienen problemas de forma y de fondo (…) Y siento que cuando un problema de forma empieza a ser tan constante cualquier situación que pasa en la relación pasa a ser un problema”, explicó.

Continuó diciendo que cuando una pareja cae en estas fallas, ya hay una falta de sincronización debido a que las personas están en "páginas distintas" y es mejor darle fin para no quedar en malos términos.

“Yo entendí que lo más sano era dejar las cosas hasta lo bonito y lo amoroso que siempre fue y ya”, finalizó.