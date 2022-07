Seguidora de Petro le pidió invitación a posesión como regalo de cumpleaños

Gustavo Petro fue elegido por los colombianos como el nuevo presidente electo de la República de Colombia, y desde que se dio su campaña, muchas personas hicieron varios debates a través de las redes sociales, donde defendieron varias de sus propuestas.

Por eso, de esta manera los internautas quienes depositaron su voto por el líder del Pacto Histórico, le han hecho varias peticiones para asistir a su posesión que se llevará a cabo el próximo 7 de agosto en la Plaza de Bolívar.

Lea también: [Video] Congresista del Pacto Histórico graba tiktok preocupado porque le va a tocar trabajar mucho

Así lo manifestó una seguidora en su cuenta en Twitter, quien le manifestó al también exalcalde de Bogotá, que quería como regalo de cumpleaños, el poder ir a l posesión, teniendo en cuenta que durante el tiempo que duró la campaña, tuvo varios conflictos con sus tías uribistas.

Además, lo más curioso de la historia, y quizá lo que más llamó la atención, fue que su abuelo le decía ‘Petra’, pues fue tanto la defensa por lo que decía el senador que hasta los parientes de esta mujer fueron los que más la confrontaron, ya que ellos, evidentemente, apoyaron al ingeniero Rodolfo Hernández quien representaba al partido de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

“Sr. presidente @petrogustavo de regalo de cumpleaños invíteme a su posesión, me lo merezco, durante la campaña me la pasé en conflicto con mis tías uribistas y mi abuelo cada que me veía me decía Petra”, fue lo escrito por la tuitera y que se hizo viral.

Lea también: Vicepresidenta advirtió al gobierno Petro sobre los errores que no debe cometer si retoma diálogos con el ELN

Los internautas no dejaron pasar este momento y con comentarios jocosos mostraron que ella no fue la única persona que discutió con su familia por los temas políticos y se sintieron identificados por lo dicho por esta usuaria de plataformas digitales.