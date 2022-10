Señora de 70 años incursionó en OnlyFans y solo en el primer mes ganó más de $120 millones

A pesar de que con esto puede mantenerse ella y a su hijo con el problema de salud, sus otros dos hijos no han recibido de buena forma que su madre, a esa edad, tenga un OnlyFans

“Siempre he sido muy abierta con mis hijos sobre mi sexualidad. Estaban al tanto y hasta solía guardar condones en el refrigerador en caso de que fueran sexualmente activos para que estuvieran seguros, eso prolonga su vida útil. Pero mi hija no me ha hablado en 20 años. Estoy segura de que si se enterara de lo que estoy haciendo ahora tendría más razones para no hablarme”, agregó en esa misma entrevista.

Es tal su éxito que no ha querido parar de subir contenido, incluso después de someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en abril de este año, volvió al ruedo en la plataforma.