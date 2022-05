Shakira se habría negado a grabar una canción con Karol G

La intérprete de Tusa continuó con su relato: “entonces no me dio susto tocar la puerta, así como un día se la toqué a Nicki Minaj y me dijo que sí, le mandé un DM y me dijo que sí, así de fácil ¿Qué era lo peor que me podía pasar?, que me dijera que no, y eso pasó”.

De igual manera, Karol G dijo que no iba a cambiar su admiración por Shakira, “no digo que fue ella, yo nunca he dicho se la envié a Shakira y ella no quiere cantar conmigo, no, a su equipo a su disquera, a lo más cercano que pudimos llegar mandamos la canción y no se dio”.

En días anteriores, Karol G realizó una presentación en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2022, donde se llevó todos los aplausos de los asistentes por su excelente show, una de las personas que se rindió a ‘La Bichota’ fue Shakira, quien comentó en su cuenta de Twitter "Orgullosa de ti @karolg en Coachella!! Gracias por el cariño! Felicidades y sigue volando alto!!!"