Silvestre Dangond aclaró por qué estaba besando el cuello de una mujer que no era su esposa

Hace un par de días Silvestre Dangond se convirtió en tendencia en las redes sociales a causa de un video en donde el cantante colombiano aparece en una fiesta que se realizó en Madrid, España, bailando muy cerca de una joven.

En las imágenes se ve a Dangond bailando junto a una mujer, mientras él se acerca a ella para darle unos besos en el cuello.

Rápidamente estas imágenes desataron varios cuestionamientos en contra del artista, pues varios de sus seguidores en redes sociales manifestaron que las acciones del cantante pondrían en riesgo la relación que él tiene con Pieri Avendaño desde hace 10 años.

De hecho, algunos llegaron a señalar que el comportamiento de Silvestre Dangond podría ser una evidencia de la posible ruptura entre él y Avendaño.

Cabe recalcar que el cantante vallenato estuvo en Europa ofreciendo algunos shows que hacen parte de sus compromisos como artista.

Pese a que Dangond se ha caracterizado por ser una celebridad muy reservada con lo que ocurren en su vida personal, recientemente habló del hecho en medio de una presentación, para así ponerle punto final a los reclamos que le hacen algunos de sus seguidores.

En esta ocasión el interprete de "Niégame tres veces" manifestó que se encuentra "cargado" ante la crítica y aseguró que la próxima vez que viaje se llevará consigo a su esposa, porque nadie puede "abrazar ni bailar" con él pues ya se forma un lío.

“Estoy muy cargado. Necesito evacuar… A la próxima me traigo a mi esposa porque las fans no me pueden abrazar y bailar conmigo, porque enseguida ya son mujeres mías", declaró el cantante.

En cuanto a las imágenes del video, Silvestre aseguró que la próxima vez dejará que se acerquen más para ver con "qué le van a salir" sus fans.

"Hoy me voy a dejar abrazar y voy a dejar que me metan la cabeza por acá (el cuello) de las fans que quieran pa’ ver con qué van a salir”, aseguró Dangond.

“Mucha maric…, no me he podido dejar abrazar ni besar… Ajá ¿y entonces qué quieren, que me abrace un hombre? Bueno, si me quieren abrazar también hay que dejarlos porque al final de la historia yo hablo por hacer reír a la gente… Al final de la historia, cuando uno quiere y admira, yo recibo todo el cariño de ustedes”, agregó.