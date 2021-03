"Soy libre de cantar lo que quiera": Luisa Fernanda W le responde a haters

Lea también: Con televisores y servicios a domicilio, así paga su condena Roberto Prieto

Aunque el artista recibió cientos de mensajes de felicitaciones en los comentarios de la publicación -en la que sus seguidores se muestran emocionados- hubo uno que llamó la atención entre los internautas y hasta Luisa Fernanda le respondió.

“Desde que no cante Luisa, todo bien”, escribió una usuaria, a lo que la influenciadora no hizo caso omiso y se extendió en su respuesta.

“Ella es libre de comentar lo que quiera y yo soy libre de cantar lo que se me da la gana. Así que NO QUERIDA, NO VOY A DEJAR DE CANTAR, gracias por tu sugerencia pero lástima. NO está aprobada”, escribió Luisa.

Otros tantos seguidores de Pipe coincidieron con el comentario de la usuaria y también pidieron al cantante que esperaban que el nuevo proyecto se tratara de todo, menos de una canción en la que estuviera la influenciadora.