Su pareja lo quemó con sopa caliente en el rostro solo porque se iba a jugar un partido de fútbol

En la actualidad, es común encontrar parejas que se pelean porque su novio va a jugar fútbol con sus amigos, una de las causas de muchas rupturas. Sin embargo, los celos pueden ir más allá de un simple reclamo y la ira los lleva a cometer actos inhumanos; uno de estos casos se hizo viral en redes sociales, donde una mujer reaccionó de manera violenta contra su pareja y le lanzó sopa caliente.

Jhon Nolache, de 24 años, fue la víctima de la inesperada reacción de su pareja, quien le causó graves heridas en su rostro, pecho, cuello y en un hombro.

El hecho sucedió en el distrito de Breña, en la provincia de Lima. En una entrevista con América Noticias, el sujeto reveló; “la quería llevar, pero ella me dijo que tenía que trabajar y lavar ropa. Yo me estaba yendo, pero regresé porque la estaba dejando molesta”.

El joven expresó que, en el momento que regresó a su casa encontró a la mujer amenazándolo con un cuchillo, motivo por el cual decidió retirarse.

Sin embargo, algunos momentos después, “ella me estaba esperando con la olla. Yo voy a abrazarla y ella voltea y me dice: ‘toma tu sopa’ y me la echa en la cara… Yo sentí que chispeó algo en mi vista”, reveló Nolache al medio mencionado anteriormente.

Por este caso, el hombre tuvo que ser trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde recibió atención inmediata por lo sucedido. Mientras tanto, la mujer está siendo buscada por las autoridades para que responda por lo sucedido.