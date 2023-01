Uno de los mayores miedos para muchas personas que trabajan en oficinas, es que el algún momento la tinta de un bolígrafo, marcador, u otro elemento utilizado para el trabajo del día a día se derrame sobre la ropa y ocasiones un pequeño accidente que puede dejar una mancha durante un buen tiempo. Sin embargo, no todo está acabado, pues hay algunas maneras de eliminar la marca de cualquier prenda de vestir, con unos simples pasos.

La tinta es uno de los elementos más difíciles de quitar, ya que está diseñada para quedarse de manera permanente sobre el objeto sobre el que se escribe o es aplicada. De esta manera, lavar la prenda de vestir a mano o en alguna lavadora no ayudará a erradicar la mancha de manera efectiva.

Ante cualquier emergencia con un bolígrafo es necesario actuar de manera inmediata, aunque no se tenga a la mano ningún elemento para contrarrestar el efecto, se puede utilizar un papel, servilleta o paño para quitar el exceso de tinta, colocándolo sobre el área afectada y esperando que absorba la sustancia derramada. Aunque no la eliminara del todo, ayudara a que no se esparza por más partes. Cabe aclarar que no se debe restregar, ya que terminará manchando más la prenda de vestir.

Lea también: Consejos para preparar la pasta y que no le quede cruda

A continuación, le mostraremos algunas técnicas para eliminar manchas de tinta de la ropa:

1. Alcohol:

Una de las formas más sencillas y efectivas a la hora de eliminar una mancha es humedecer un papel o algodón con alcohol etílico, después hay que limpiar el área en la que está la tinta hasta que empiece a caer poco a poco. Dicho método es efecto porque los químicos que contiene el alcohol ayudan a eliminar el pigmento de la tinta.