Sujeto dejó botada a mujer en su primera cita porque ella no bebe alcohol

Una de las sensaciones que más genera expectativa en los humanos, es el tema de la primera cita, ya que el proceso de la primera impresión suele ser el espacio para conocer y tener conexión con esa otra persona y a su vez entender sus gustos, personalidad, etc.

Sin embargo, no todo suele ser como parece y en muchas ocasiones esto termina decepcionado a muchos, que crean unas expectativas diferentes en las personas que conocen sobre todo por sus actitudes o gustos. Así como sucedió con un hombre de origen francés que dejó botada a su cita porque a ella no le gustaba tomar alcohol.

Esto causó una completa indignación entre los internautas que rechazaron la actitud de este hombre, e inclusive algunos dicen que esto ha sido demasiado exagerado por dejar a alguien solo por esta simpleza y de manera rápida.

“Llego al restaurante y se llama Kimberly, no es mi nombre favorito, pero está bien, es bonita, así que nos sentamos y tomamos el menú y ella me mira a los ojos y me dice que ella no come gluten”, mencionó el hombre en un video en su cuenta de Instagram.

Esta afirmación causó bastante impacto a este hombre, ya que, según él, era un atentado conta sus gustos al gluten debido a que la mayoría de comidas que son de su agrado, contienen esto.

Pero esto no fue lo único, ya que a lo que avanzaba la conversación la mujer comenzó a revelar más secretos que definitivamente no fueron para nada agradables a este sujeto, sobre todo cuando ella le confirmó que no tomaba alcohol.

“¿Como no tomas alcohol en tu vida, Kimberly? El alcohol es alegría. Lo siento, si me fui, me fui del restaurante si despedirme, o podía quedarme ahí con ella. Lo siento, pero no puedo tener una relación con alguien que no toma vino y no toma alcohol. Lo siento, Kimberly”, comenta el francés en el pequeño clip.

Esto como era de esperarse trajo la reacción de cientos de usuarios de redes sociales quienes cuestionaron el hecho y defendieron los gustos personales de la mujer.

“Puede ser un gran problema de idiotez el que tienes”, “Quizá eres muy poco para esta gran mujer" y “Verificado. Tu problema es que tal vez sales con muchas mujeres. Quiero decir que no puedes encontrar a la chica perfecta cada vez", fueron los comentarios más destacados.