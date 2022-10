Cuando hay infidelidad por parte de los hombres, suelen hacer cualquier cosa para poder obtener el perdón por parte de sus parejas, pues suelen dar regalos, hacer promesas, o cosas nunca antes vistas para evitar perder a la persona que ama.

Por eso, en las últimas horas se ha hecho viral unas imágenes por medio de las redes sociales, en las cuales se ve unos carteles pegados en varias calles de Ciudad de México, en la que un hombre que no se conoce su identidad, le pide a Laura, quien aparentemente es su prometida, que lo perdone.

En varios puntos de la ciudad se puede ver estas vallas donde el hombre asegura estar muy arrepentido de haber hecho lo que hizo, por lo que, al parecer, es un caso de infidelidad.

Las personas que pudieron seguir las pistas, indicaron que este misterioso sujeto la habría engañado con una de sus amigas y por eso, en los carteles trata de justificar lo sucedido.

“Laura: ella es solo mi amiga. Créeme, por favor”, se lee en uno de los carteles. Además, en otro de ellos menciona “Laura: me quedé en ese hotel para no manejar de noche”, fueron los argumentos que usó este individuo y que se pueden leer por parte de los conductores que transitan estas concurridas calles.

Así las cosas, también se puede leer mensajes en el que él le pide que lo desbloquee, asegurando que ya eliminó a sus amiguitas de todas las redes sociales.

Esto trajo todo tipo de comentarios por parte de los internautas quienes aseguraron que se trata de alguna campaña publicitario, mientras que otros dicen que, de ser verdad, le piden a Laura que no lo perdone por los errores que cometió.

Y aunque no se sabe todo el chisme completo, usuarios de redes sociales le aconsejan a Laura que no caiga y que no lo perdone.