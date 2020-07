Supuesta maldición de la familia de Diomedes Díaz tendría que ver con promesa incumplida

Pese a que esto no se trata más que de rumores que van acompañados de coincidencias, no deja de preocupar a los fieles seguidores de Diomedes y su descendencia.

Despertando hasta la reacción de una de las hijas del fallecido Diomedes, Kelly Elvira Díaz, quien, en una entrevista con la revista Vea, se pronunció frente al tema y aseguró que se trata solo de un mito.

“Dios no es castigador, él no nos va a castigar por algo que no hemos hecho. La Virgen está llena de virtudes”, dijo la mujer al hablar de la supuesta maldición.

De igual forma expresó que “no es fácil que digan que nuestra familia está maldita. Mi familia era muy creyente, leía la biblia y era conocedor de la palabra, y muy devoto a la virgen”.