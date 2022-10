Tania Robledo, la actriz de Padres e Hijos que se volvió una diva del cine para adultos

Además, indicó que pese a hacer escenas subidas de tono, donde hubo cama y sexo actuado, nunca ha sido “penetrada en una escena”.

“Tengo que aclarar que nunca he hecho películas pornográficas, no las hago y pienso que definitivamente no las haré”, añadió.

La actriz que es recordada como una niña buena, ha protagonizado más de 20 películas con contenido sexual, e indicó estar cansada de que la tilden de actriz porno y que digan que se dañó por desempeñarse en el mundo del cine para adultos.

En medio de su lucha por darse un espacio y un respeto en lo que hace, Tania aseguró que la pandemia trajo consigo una crisis laboral, por lo que se reinventó y sacó adelante un proyecto personal en redes sociales, llamado ‘Manuela Debora Dick’, personaje que también ha estado en el escarnio público.

Por último, Robledo hizo un llamado a quienes la juzgan: “le he entregado mi vida entera a esta carrera desde que tengo 14 años, no me den tan duro”.