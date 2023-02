Tatán Mejía confiesa que se haría la vasectomía aunque tenga miedo

La relación de Tatán Mejía con Maleja Restrepo es una de las más queridas por los colombianos, pues durante años han demostrado el amor y cariño que tienen mutuamente. Después de 12 años de romance, se ha considerado una de las parejas más estables de la farándula colombiana.

La historia de amor de estos tortolitos comenzó en 'La Isla de los Famosos', donde se encontraron por primera vez y vivieron grandes experiencias que los llevaron a hacerse muy unidos. Pero no fue hasta el año 2010 que la chispa del amor llegó a sus vidas y comenzaron una relación.

Después de un año juntos, la pareja decidió casarse y fruto de su amor tuvieron dos hijas; Guadalupe, quien nació en el 2012, y Macarena, en el 2017.

Respecto a esto, la pareja dio una noticia sobre el tema de tener más hijos, pues compartió un video en redes sociales en el Maleja reveló que su esposo se realizaría la vasectomía.

Por medio de una historia, la presentadora indicó, "hoy es un día muy especial, un día que va a cambiar nuestra historia como pareja. Sebastián se va a valorarse para realizarse la vasectomía".

Ante esto, Tatán le dijo: "¿Estás seguro de que no quieres tener más hijos míos?", ante esto, Maleja dijo que, "no quiero hijos, ni suyos, ni de nadie".

Sin embargo, el tema no se detuvo allí, pues Macarena, que estaba cerca de sus papás, le preguntaron si quería tener otro hermanito, y, sin dudarlo, dijo que si lo quería.

Sin embargo, en las historias, Tatán expresó el miedo que tenía de realizarse este procedimiento porque no se le pueda "parar" o le suceda algo.

Finalmente, la presentadora dijo, "estoy muy contenta porque ya no tendremos que correr el riesgo de tener más hijos porque yo ya me di cuenta de que no quiero ninguno más".

En medio de la pequeña discusión sobre la vasectomía, Tatán expresó que si quería tener otro hijo, pero Maleja lo interrumpió para decirle que todo nació por el hecho de que ya tenía la cita.

Posteriormente, mostró cuando iban a la cita y Tatán siguió con miedo e indicó que después del procedimiento de pronto le daba miedo montar en moto y hacer trucos. Asimismo, la presentadora compartió parte de la cita y lo que dijo la doctora.