Tatán Mejía le advierte a Maleja Restrepo que no se hará la vasectomía

Sin duda alguna, Maleja Restrepo y Tatán Mejía se han convertido en una de las parejas más famosas de redes sociales debido a la complicidad y estabilidad que tienen desde hace varios años. Sin embargo, las que se roban el protagonismo ahora en sus videos son sus hijas, Macarena y Guadalupe, ya que enamoraron a los internautas con sus ocurrencias y travesuras.

La pareja recientemente fue cuestionada por parte de sus fanáticos de que si tendrían un hijo más. A lo que Maleja respondió que no y que Tatán se haría una vasectomía para estar seguros.

Pero parece que hubo un mal entendido porque el deportista salió aclarar que eso no estaba en sus planes y que no iba cerrar “la fábrica” por ahora.

“Vengo aquí a rectificar una información; por todo lado dicen que Tatán se va a capar, que no va a tener más hijos… yo no me voy a hacer la vasectomía; no es una decisión tomada. Male sí, yo no, yo no quiero”, expresó.

Tatán aclaró que era algo que la presentadora había dicho molestando, pero que todavía no estaban seguros de esa decisión.

Además, en el video el deportista les confesó a sus seguidores que iba a buscar un niño.

“Ay, yo quiero un pelaíto, más adelante, pero yo quiero un pelaíto", añadió.