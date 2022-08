Thalía descrestó a sus fans al volver a lucir el vestido original de Marimar

Si hay algo por lo que ha sido reconocida Thalía, sin duda alguna es por su gran talento musical, pues con el paso de los años, gracias a sus más grandes éxitos ha marcado un hito entre generaciones que aún siguen su música.

No obstante, con el pasar de los años, la también actriz sorprendió con su gran talento en la pantalla chica, en la que ha hecho varios papeles protagónicos y que también ha sido halagada por ello.

Lea también: Animal que se ahogaba en piscina de Thalía fue rescatado por la cantante

Pero Thalía no deja de sorprender, a sus más de 19 millones de seguidores en redes sociales, pues recientemente publicó unas fotografías y un video, en el que muestra uno de los tantos vestidos que usó para hacer su papel de ‘Marimar’, novela mexicana que fue todo un éxito en la década de los 90.

Allí se logra observar como en la playa luce esta prenda que guarda con mucho cariño desde que se terminó esta producción y con una larga descripción, expresó que al usarla tuvo recuerdos de muchos momentos que vivió.

“En mis sueños más alucinantes jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi Costeñita ideal, es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos”, señaló Thalía.

“Lo que yo sentí en el momento en el cual me empecé a caracterizar una vez más, pero más de 20 años después, me hizo llorar de alegría y recordar una avalancha de momentos inolvidables”, enfatizó la cantante, que además agregó “Me divertí mucho haciéndolo para todos ustedes… aunque tengo que admitir, que también lo hice para mi… y me alegro algo escondidito que tenía en él”.

Lea también: Thalia revela su secreto de belleza a los 50 años y a muchos les causó impresión

Esto rajo miles de reacciones por parte de los internautas quienes junto a Thalía también rememoraron muchas cosas de aquella época. La publicación que se hizo viral ya cuenta con más de 321.000 likes.