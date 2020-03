Ariadna Thalía Sodi Miranda, mejor conocida por su nombre artístico Thalía, ha sido tendencia en las redes sociales en las últimas horas debido a otro particular saludo que protagonizó en su cuenta oficial de Instagram. Cabe recordar que el primero fue “¿Están ahí mis amores? Me oyen, me escuchan, me sienten”.

En esta ocasión, la cantante aprovechó la interacción que tiene con sus seguidores debido a que les está compartiendo las rutinas de ejercicio que está realizando en su casa, mientras se resguardada por la pandemia del coronavirus.

Lee también: Karol G y Anuel AA, en cuarentena con música y champaña

No obstante, lo que más llamó la atención de los internautas fue el saludo que usó para motivarlos a hacer ejercicio con ella. El divertido video fue convertido rápidamente en una canción y ahora es un popular challenge en la red social de TikTok.

“Cariños, cariños míos. Buen días, hacer ejercicio, hacer ejercicio ya. Buen día, cariños muevan el bote”, fue la polémica canción que cantó frente a un espejo.

Lee también: "Barriguita a la vista”, así le escribieron a Luisa Fernanda W en su última foto

A su vez, la mexicana ha estado compartiendo en las historias de su cuenta de Instagram algunos de los divertidos videos del reto #Thaliacariñosmioschallenge. Además, recientemente les agradeció a sus seguidores por seguir sus locuras.

“Cariños, ustedes no saben cómo me divierto sabiendo que hay tanta locura como la mía por allá y que conectamos. Una cosa que realmente me emociona es saber que cuando yo subo una historia haciendo una cancioncita ‘organiquisima’, uno de ustedes le pone música y los otros siguen. Los adoro, los amo tanto carajo”, expresó Thalía en sus historias.