La canción continúa diciendo: “Cuidamos nuestra vida y salud, no cometas un terrible error. No salgas por las puras, sé más cuidadoso, toma precauciones, si te lavas con jabón el virus no entrará en ti”.

La cantante aseguró que tomó la iniciativa de realizar esta balada principalmente como una muestra de apoyo a “todos los habitantes del mundo, médicos, enfermeros, enfermeras y demás personal sanitario que está luchando contra la pandemia”.