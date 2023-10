"Todo es amor": hombre dado por muerto cuenta lo que vio al 'otro lado'

Todos, alguna vez, nos hemos preguntado que hay después de la muerte o qué se sentirá morir, qué podremos ver, a dónde iremos y demás. Sin embargo, son preguntas que seguramente alguna vez dijimos que no tendrían respuesta o de las que no hay una certeza absoluta

No obstante, un relato ha dejado atónitos a miles de ciudadanos de Texas, Estados Unidos. Un hombre, que fue diagnosticado con muerte cerebral, según dice, pudo estar al otro lado y reveló cómo fue su experiencia.

Se trata de Vicent Tolman, un hombre que luego de haber consumido un suplemento, sintió malestar, náuseas, y terminó en el hospital en coma y diagnosticado con muerte cerebral.

“Morí en el suelo del baño de un Dairy Cream de Utah en una fría noche de enero de 2002″, dijo el hombre al medio Insider.

Según cuenta en el hombre en un libro, compró un suplemento "poco fiable" en línea y apenas se lo tomó, junto a su amigo, supieron que algo andaba mal.

"Corrimos al restaurante más cercano con la esperanza de que algo de comida nos hiciera sentir mejor”, contó.

Al llegar al restaurante, entró al baño y empezó a sentir un malestar muy fuerte y sentía escalofríos. “Lo describo como ‘el cuerpo’ porque al principio no me reconocí. La persona que vi no se parecía a mí: su cara era de color púrpura brillante y tenía motas amarillas. Parecía un cadáver falso”, reveló.

Luego de esto, solo recuerda haber visto como un grupo de médicos intentaba reanimarlo, pero poco después lo dieron por muerto.

Siendo así, lo metieron en una bolsa amarilla y lo pusieron en la parte de atrás de una ambulancia. Allí, un médico detectó que seguía teniendo pulso, por lo que le suministraron oxígeno y lo conectaron al desfibrilador.

“No hubo resultados después de la primera onda de choque. Pero después de la segunda ronda, tuvo un latido, y después de la tercera ronda, tuvo un latido constante. Era débil, pero constante y fue suficiente para sostenerlo con vida”, aseguró.

El hombre estuvo tres días en coma y fue diagnosticado con muerte cerebral, tiempo en el que, según cuenta, estuvo en un viaje al "otro lado" y lo asemeja con lo que puede sentir una persona cuando muere.

“Me encontré con sentimientos de amor y vi la belleza divina, todo lo cual describo en mi libro. En el fondo sabía que aún no era mi momento. Tres días después abrí los ojos en el hospital. Físicamente estaba completamente bien. Incluso mi neurólogo me describió como un ‘milagro’”, concluye Vicent.