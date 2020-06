"Todo lo que sube como palma baja como coco": Yina Caderón envía indirecta a Maluma

Yina Calderón ha sido protagonista de numerosas noticias debido a sus escándalos y ocurrencias. Sin embargo, en esta ocasión se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que le lanzara una indirecta al reguetonero Maluma.

La exprotagonista aseguró que mientras estaba en Facebook vio una nota en la que recordaban que el paisa fue llevado al programa ‘Protagonista de Nuestra Tele’ debido a que a ella, en el tiempo que duró, siempre mostró su admiración por el reguetonero, quien en ese momento no era muy reconocido.

Por esta razón, Yina decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram dicha nota con un contundente mensaje: “Lástima que las personas olviden quien las ayudó ¡Todo lo que sube como palma baja como coco, fin!”.

Seguido de esto, varios de sus seguidores le cuestionaron a través de la función 'Hazme una pregunta' sobre porqué había publicado eso de Maluma, a lo que la empresaria no dudó en responder: "No, solo que estaba en Facebook y vi la noticia y me acordé... dije vea: ‘¡Que viva la gente oportunista!’".

Dicha publicación e historia duraron unos cuantos minutos, pues la controversial influencer decidió borrarlos porque, según ella, le haría caso a su papá cuando le dice que a veces es mejor callar, aunque reconoce que esa no es su personalidad.

Aquí les dejamos el recuerdo de Yina Calderón y Maluma en el 2013.