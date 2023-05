"Un europeo va allá y es el rey del mundo": español reacciona al salario mínimo de Colombia

El salario mínimo en Colombia es un tema bastante criticado, pues hay muchas personas que dicen que es muy bajo para pagar todos los gastos que tiene una familia en el mes.

Aunque es una discusión que lleva años, hasta ahora existe una queja por parte de varias personas y sectores políticos.

Le puede interesar: Joven muestra su sueldo trabajando como pizzero en España: es más de lo que muchos ganan en un año

Y es que no solo en Colombia las personas piensan que es muy bajo. Hace algunas horas se hizo viral un video en el que un español reacciona al sueldo mínimo en Colombia.

"201 €, ósea el salario mínimo en Colombia son 200 pavos", expresa El Ingeniero Pedro, un creador de contenido español que participa en la Kings League de Piqué y comparte videos sobre deportes.

Lea también: Profesora fue despedida por hacer bailes de TikTok con sus estudiantes

Sin embargo, expresó que el nivel de vida es mucho más bajo, por lo que muchas personas llegan logran subsistir con este sueldo.

"Entiendo cuando de España va allí de vacaciones, es el rey del mundo", expresó.

Muchas personas dejaron varios comentarios en redes sociales, hablando sobre este tema. "100 euros vale solo el arriendo y eso que estrato 2", "no sé quién le dijo eso, pero con 500,00 pesos no se puede vivir. ¿Es más, con el salario mínimo casi que no se puede vivir", "con 100 euros puede vivir?Pero en donde para irme ya", fueron algunos de los mensajes compartidos por los internautas.