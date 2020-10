Un perro pitbull fue acariciado por primera vez y su reacción fue increíble

El protagonista de esta historia se llama Cruz, un perro de raza pitbull que fue rescatado en el año 2015, en la ciudad de San Bernardino, California (Estados Unidos).

Este canino vivió en la calle por años antes de ser rescatado por una fundación y cómo permaneció sin afecto humano, tenía comportamientos agresivos y su adopción se hizo cada vez más difícil.

Sin embargo, una de las voluntarias del refugio llamada María Sánchez decidió publicar un video en sus redes sociales, para demostrarle a las personas que lo único que necesitaba Cruz era afecto para dejar de estar a la defensiva con las personas.

Ella comenzó con hablarle cariñoso al perro que estaba temeroso en una esquina del corral donde lo mantenían. Con el paso de los minutos, el canino comenzó a mover la cola.

Finalmente, la mujer lo acaricia sin miedo y Cruz, para sorpresa de todos, disfrutó de las caricias con un particular gesto que se ha vuelto viral con más de 4.900 interacciones.

Hasta el momento no se sabe si Cruz logró ser adoptado o no, lo que sí se sabe es que el perro no era agresivo, sino inseguro por la falta de cariño humano.