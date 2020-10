"Todos se lanzaron al suelo. Mi hijo se quedó en el sofá. Yo lo agarré y corrí derecho al baño", relató la mujer al noticiero 7 News. Según Ansley, uno de los ladrones disparó unas seis veces hacia donde ella estaba. Así que ella fue a la habitación y tomó su propia pistola.

"Mientras estaba en el baño, empecé a escuchar la conmoción, empecé a escuchar [que los ladrones decían]: 'Agáchense, agáchense, denme todo lo que tienen. Fui a la mesa de noche, agarré la pistola y abrí la puerta. Vi a uno de los tipos frente a frente hacia mí. Me dijo que bajara el arma. Negué con la cabeza y entonces dije: 'No me disparen, mi hijo está aquí'", agregó a Local 10 News.

Ansley dice que, en realidad, no estaba asustada, sino preocupada por su hijo y su esposo. "Mi preocupación eran mi hijo y mi esposo. Honestamente, no estaba asustada. Simplemente mi reacción fue tomar el arma y defender. Pudieron matarme, pudieron matar a mi hijo. Estaban disparando sobre su cabeza. No les importó", contó ella a 7 News.

"Finalmente, salieron corriendo. Mi esposo corrió, tomó el arma y disparó", concluyó la mujer en entrevista con Local 10 News.

Los ladrones se llevaron algunas joyas y relojes. Aún no los han encontrado.