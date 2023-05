Vallenato del Binomio sonó a todo volumen en un conjunto en España: "hizo llorar a más de uno”

Para nadie es un secreto que la música vallenata hace parte de la historia de Colombia y en diferentes lugares del país y del mundo es motivo de alegría para muchos fanáticos de este género musical.

Alrededor del mundo muchas personas identifican a los colombianos con este tipo de música que a ritmo de un acordeón pone a bailar a hasta a llorar a quien la escucha.

Precisamente, en redes sociales se hizo viral un video grabado por una mujer que vive en España, quien mostró como, aparentemente, un colombiano puso a escuchar a todo un conjunto la música del Binomio del Oro y sorprendió a más de uno.

“Cuando estás en España y escuchas vallenato en un piso”, dijo la mujer en TikTok, sorprendida por lo sucedido.

Mientras tanto, de fondo se podía escuchar la canción ‘No puedo olvidarla’, del Binomio de Oro, que tenía como vocalista en ese momento a Jean Carlos Centeno.

“No, no puedo olvidarla ni arrancarla de mi vida, aunque me ha dejado un karma, aunque me dejó una herida, no puedo olvidarla, aunque vendió mi futuro a un pasado muy oscuro que me ha condenado a amarla”, se escuchaba de fondo en el video.

Muchas personas comentaron este hecho en redes sociales y dejaron algunos comentarios como: “colombiano es colombiano”; “y no es cualquier vallenato, es un temazo”; “siempre he dicho que estando en el extranjero y escucho un vallenato, lloraría recordando mi Colombia querida”; "imagino que puso a llorar a más de uno".