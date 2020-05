!Vuelve y juega¡ Jessi Uribe y Paola Jara defienden otra vez su romance

Paola Jara y Jessi Uribe han estado en la mira de sus seguidores desde que confirmaron públicamente que sí tienen una relación amorosa. Además, actualmente la pareja se encuentra pasando la cuarentena en Medellín, Antioquia.

En medio del aislamiento, han compartido un poco de su día a día, sus rutinas de ejercicio y algunos pasatiempos. No obstante, hace unas semanas atrás dejaron de interactuar con la misma constancia de antes.

Lee también: La diseñadora Vera Wang revela su secreto para verse de 18 años, pese a tener 70

Aún así, el pasado martes sorprendieron a sus fanáticos confirmando que harán un concierto online este próximo 20 de julio, llamado ‘La Conquista’.

“Este 20 de junio la cita es en #Tourlaconquista. Los invito para que juntos escribamos esta nuestra nueva aventura, una nueva historia", fue el mensaje que escribieron para invitar a sus seguidores a inscribirse a través de una página web.

Una seguidora se mostró preocupada debido a que estaban promocionando un Tour en medio de la pandemia. A lo que Paola Jara decidió aclarar que era streaming y cada uno lo podía ver desde su casa.

Le puede interesar: Sara Uribe se refirió a su nueva y robusta apariencia física

“¿Están seguros de que vaya gente? Se tienen mucha fe. Yo no iría, pero no porque no me gusten si no porque no hay vacuna contra la pandemia", escribió.

La artista le respondió: “Hermosa es un concierto en vivo nosotros cantándoles, pero se transmite online”.