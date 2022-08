Verónica Orozco, a sus 43 años, retó políticas de Instagram con foto de su torso al aire libre

Verónica Orozco es sin duda una de las actrices colombianas que más despierta suspiros a sus seguidores, pues su recordada aparición en varias producciones como “Francisco el matemático”, “A corazón abierto”, entre otros proyectos, lograron cautivar a los televidentes.

Y es que su trayectoria en la televisión se comenzó a gestar desde que Orozco era muy niña, ya que con su participación en ‘OkiDoki’ a sus 12 años, daba una muestra del gran éxito que iba a tener por el talento que desarrollo a tan temprana edad.

No obstante, la también cantante se ha mostrado muy activa en sus redes sociales, pues muchas personas suelen ver su contenido para no olvidar sus apoteósicas actuaciones y, asimismo, saber un poco más de la vida de la artista, ya que no ha vuelto a aparecer en alguna producción televisiva.

Sin embargo, Verónica ha demostrado que, pese a que poco se le ve en el mundo del entretenimiento, aún tiene mucho encanto, y a sus 43 años, dejó atónitos a más de un seguidor en su cuenta de Instagram, luego de publicar una fotografía bastante sensual en la que derrocha todos sus encantos.

En la imagen se puede ver a la actriz disfrutando de un día en la playa, presumiendo su esbelta figura, con lo que parece ser un vestido de baño de color negro que le recubre la parte de abajo. Pero lo que más llamó la atención, es un delgado collar que caen de su cuello y que apenas recubre su busto, mostrando que la edad es solo un número, ya que luce reluciente.

El posteo que ya supera más de los 11.000 likes, muestra a Orozco completamente feliz y empoderada, algo que resaltaron sus fans que no dejaron pasar esta oportunidad para generar comentarios elogiando su figura, pero sobre todo su talento.