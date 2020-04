Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se convirtieron en una de las parejas más reconocidas de la farándula mexicana hace mucho más. Pese a que su relación terminó hace más de dos décadas, ambos continúan involucrados por José Eduardo, el hijo que tienen en común.

No obstante, más allá de este joven, fruto de su amor en aquel entonces, los artistas han protagonizado diferentes noticias que hacen referencia a la mala relación que llevan y que ha salido a la luz en distintos momentos.

La actriz mexicana en varias ocasiones ha mostrado su disgusto contra su ex, ya que asegura que él durante años descuidó a su hijo y no le ayudó monetariamente. Además, Victoria afirma que Eugenio no pasó suficiente tiempo con José Eduardo cuando era pequeño.

Recientemente, Eugenio Derbez dijo en una entrevista que estaba dispuesto a olvidar las discusiones del pasado con Victoria y solucionar los problemas. La artista no se mostró muy convencida y lo hizo saber en diálogo con el programa ‘Venga la alegría’.

De acuerdo con lo que manifestó la estrella mexicana el pasado mes de marzo, prefiere mantener las cosas así como están con Derbez, a menos de que él le pida perdón.

"¿Si me va a pedir perdón o no? De veras eso ya es historia, ya, que me supere por favor”, señaló al medio.

“Yo respeto mucho lo que diga y que le vaya muy bien…siempre he tratado de que mi vida privada esté hasta cierto punto así…son muchas cosas, pero son nada más mías”, agregó la actriz, haciendo énfasis a que ella tiene una versión diferente de cómo pasaron las cosas.

A pesar de que han quedado claras las cosas entre ambos famosos, Eugenio ha utilizado sus redes sociales para realizar publicaciones referentes a su expareja, donde no deja de lado su característico humor.

Por otra parte, uno de los temas que ha generado desacuerdo entre ambas celebridades ha sido el de su supuesto matrimonio. En recientes entrevistas que los dos concedieron al canal de YouTube de su hijo, el artista afirmó que su expareja sabía que se trataba de una ceremonia falsa, a lo que ella insistió que no.

Otro punto de quiebre en su relación fueron las versiones de cómo inicio su romance. Derbez indicó que Ruffo fue quien lo buscaba y preguntaba por él, por lo que asistió al set de ‘Simplemente María’, donde trabajaba su madre Silvia Derbez y la madre de su hijo. Sin embargo, Victoria afirma que su ex iba a las grabaciones a coquetearle con el pretexto de visitar a su exsuegra.