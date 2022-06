[Video] A Jessi Uribe se le olvidó una canción de Paola Jara en pleno concierto

Paola Jara y Jessi Uribe volvieron a sus compromisos artísticos luego de la exótica luna de miel que compartieron en Dubái. Recientemente, el cantante se presentó en un concierto en Pamplona (Norte de Santander), donde tuvo la oportunidad de interpretar sus canciones y algunas de su esposa.

Uno de esos temas que se animó a cantar fue “Murió el amor”, canción propia de Paola Jara. Lo que no se imaginó el cantante es que la letra de la canción le terminaría jugando una mala pasada.

Le puede interesar: ¿Qué es lo más loco que Luisa Fernanda W ha hecho con Pipe Bueno?

El bumangués comenzó interpretando los primeros versos de la canción "Y hasta hoy he decidido seguirlo intentando. Me destrozaste el corazón, mi Apocalipsis fue tu amor...”. Sin embargo, no tenía muy claro cómo seguía la letra, por lo que soltó unas palabras al azar para disimular su olvido.

A pesar de esto, el cantante continuó cantando el tema. Luego del concierto subió en sus redes sociales una publicación, donde expresó: "Se le olvidó la canción de mi mujer Paola Jara. Pero luego la recuperé a punta de interpretación. Salud. De mis canciones favoritas”.