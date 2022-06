[Video] Anahí llora al hablar de su aparición en concierto de Karol G cantando 'Sálvame'

El concierto realizado por Karol G en México fue una completa 'locura', pero no solo por el talento de la cantante paisa, sino porque al show llevó como artista invitada a Anahí Puentes o más conocida como 'Mía Colucci', una mujer que llevaba alejada de los escenarios cerca de 11 años.

En dicha presentación Anahí y Karol interpretaron el éxito de RBD, Sálvame, una canción que los fans cantaron de principio a fin y en el que hubo llanto de felicidad por parte de las cantantes, pues ninguna se esperaba que el momento fuera tan emocionante. Entre aplausos y ovaciones, la ex RBD bajó del escenario con una sonrisa de oreja a oreja y posteriormente, agradeció en sus redes sociales a la artista colombiana por la invitación.

"Primero que nada, el que Karol me haya invitado, haya sido tan hermosa, tan especial, me hizo sentir, de verdad se los digo tan especial", dijo Anahí Puentes.

Como era de esperarse, los seguidores de 'Mía Colucci' le hicieron llegar sus mensajes de felicitaciones y agradecimientos por una noche tan especial, un hecho que ella consideró como increíble y del cual, Anahí decidió hablar a profundidad en su cuenta de Instagram.

Anahí contó en su clip, que luego del concierto lloró de alegría y que además estuvo despierta hasta cerca de las 5:30 a.m. pensando en lo que fue el concierto en compañía de Karol G. Posteriormente describió el momento y todos los sentimientos encontrados que tuvo en el mismo, palabras en las que se le cortó la voz y no pudo evitar que sus ojos se aguaran.

"Para mi fue inolvidable, no sé cuándo me voy a calmar, no sé cuándo voy a aterrizar y me voy a llevar para siempre ese momento en el alma en el corazón... Que hermoso que una mujer haga sentir tan especial a otra mujer", dijo Anahí Puentes en el videoclip.