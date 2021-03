[Video] Andrea Valdiri regalará la Harley que le obsequió su exnovio

¿Y usted qué haría con los regalos de su ex? Andrea Valdiri tuvo la respuesta a esa pregunta al decidir que obsequiará el extravagante regalo que recibió de Lowe León, su expareja y padre de la bebé que está esperando.

Como parte de las excentricidades a las que Valdiri tiene acostumbrados a sus seguidores, este lunes la bailarina anunció sorpresivamente que regalaría a uno de sus fanáticos la Harley que le regaló su exnovio.

“Los regalos que recibo, los recibo con amor, con cariño, pero en mi estado de embarazo hay muchas cosas que no puedes disfrutar, por ejemplo, estar montándome en una moto", explica Andrea en sus historias de Instagram.

“No quiero vender algo que me regalaron porque no vale la pena (…) Voy a regalar la Harley, yo sé que le van a dar el valor que se merece”, agregó.

Las publicaciones, que fueron replicadas por la cuenta de Instagram ‘Rastreando a Famosos’, que sigue de cerca la farándula colombiana, causaron todo tipo de comentarios por parte de los usuarios de la red social que dejaron su opinión al respecto.

“Me encanta, inteligente. La mejor cachetada para Lowe”, “Qué tal se la gane uno y le transmite la saladera en el amor”, “Yo no he regalado ni los ositos que me dio mi ex”, escribieron algunos.