[Video] Así le quedó la carita a Lina Tejeiro después de que su perro la mordiera

Lina Tejeiro aseguró que Romeo estaba durmiendo y ella se acercó a darle un beso, pero lamentablemente el perrito se asustó.

“Miren lo que me pasó. Romeo me mordió, pero no es culpa de él. Él estaba dormidito, profundo y yo me acerqué a darle un beso, seguro no hice el ruido suficiente y de una me mordió, él ni siquiera se despertó”, explicó.

Poco tiempo después siguió la recomendación de sus seguidores y se aplicó sábila fría en la herida; aseguró también que en realidad no le salió sangre, sino que le rasguñó fuertemente la piel con los dientes.

Agregó enfáticamente que su perrito tiene todas las vacunas.

Seguido a eso reapareció con su mascota quien le lamía y le daba ‘besos’ cerca a la herida que le causó.

“Mi vida te amo”, le repite Lina Tejeiro a su mascota en un tono consentidor.