[Video] Boda termina en escándalo: Policía golpea a novia y la deja inconsciente

Un desenlace fatal fue el que tuvo una boda luego de un fuerte agarrón entre el novio y empleados de un restaurante en el que departían con otros amigos.

El hecho ocurrió en un reconocido restaurante de Rhode Island, Estados Unidos, donde se encontraban los novios compartiendo con más personas.

Según información de medios locales, el novio, David Onik, al parecer se levantó y empujó a un empleado con el propósito de que este golpeara a otro.

Siendo así, uniformados de la Policía llegaron al establecimiento y esposaron al hombre mientras tomaban la declaración de los trabajadores que habrían sido afectados.

Pero no todo terminó aquí, pues en defensa de Onik entró su esposa, quien pedía que no se llevaran a su esposo y recibía regaños por parte de las autoridades. No obstante, ella seguía encima de ellos hasta que uno de los policías la sujetó del brazo y ella se cayó y se desató una gran pelea.

Al ver que la mujer cayó al suelo, los demás familiares se lanzaron hacia los uniformados y uno de ellos recibió una patada en la ingle y otra en la nariz.

De este modo, el policía trató de golpear al sujeto y terminó agrediendo a la mujer, quien quedó inconsciente y tuvo que ser trasladada a un hospital.

Por su parte, los demás involucrados enfrentan cargos por agresión, obstrucción a la justicia y alteración del orden público.