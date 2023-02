Video Brutal travesura de un niño con pintura que desata críticas de otros padres: no me lo aguanto

Todos hemos escuchado alguna historia sobre alguna recordada travesura que hicimos o hizo algún hermano, primo o familiar durante su niñez y que en la actualidad genera risas a pesar de que en ese momento haya causado enojo o preocupación.

Le puede interesar: Niño de 10 años terminó gravemente quemado por hacer reto viral de TikTok

Los papás y mamás coinciden en que si hay mucho silencio en una casa con niños pequeños es porque están haciendo alguna travesura, y generalmente esto es cierto. Gran parte de las veces, los niños hacen travesuras simplemente porque quieren llamar la atención. Por ejemplo, cuando llevan mucho tiempo sin ver a sus padres o no les prestan la atención que ellos quieren.

Otra razón es el aburrimiento. Los niños no tienen nada que hacer, se aburren y buscan cualquier cosa a su alcance para entretenerse. En otras ocasiones, realizan travesuras como medio para indicarnos que están enfadados, ya sea porque no se les dio lo que pedían, no se les compró lo que deseaban.

Pero también es cierto, que, en muchos casos, estas travesuras no tienen un motivo; simplemente las realizan por curiosidad, por la necesidad de conocer y experimentar. Puede decirse que es algo innato en todos los niños, todos sienten el deseo y la necesidad de hacer este tipo de cosas que, en ocasiones, nos harán gracia y nos provocarán la risa y, en otras, conseguirán sacarnos de nuestras casillas.

Una de las travesuras que más se repite entre los niños, es la de pintar las paredes. Basta con tener una caja de crayolas o encontrar el maquillaje de mamá, pintura de alguna obra para mostrar su creatividad y hacer arte en las paredes.

Precisamente, en los últimos días se viralizó la travesura de un pequeño con pintura blanca. La propia madre del niño fue quien grabó el video y deja ver como hay una reguero de pintura en toda la habitación y se extiende por todo el piso de madera en el pasillo.

Le puede interesar: Universidad promocionó su carrera de Contaduría con actor de cine para adultos

Al final deja ver a su hijo en una tina completamente pintado de blanco. Muchos padres se han puesto en los zapatos de esta familia y se preguntan que hubieran hecho en su lugar.

A continuación el video: