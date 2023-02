[Video] Cabra, con pañal puesto, enterneció las redes al disfrutar del mar y la playa

Las historias de animales en redes sociales suelen enternecer a los usuarios, pues varias de ellas muestran la capacidad de algunas especies, sobre todo, cuando experimentan nuevas cosas, que hace que sus emociones sean aún más expresivas y de esta manera sorprendentes.

Así como sucedió recientemente en un video que circula en las diferentes plataformas digitales, en la que una cabra, es la que se roba todas las miradas por un hecho bastante particular, ocurrido en una concurrida playa.

En el pequeño clip, se logra observar como una familia tomó la decisión de ir a tomar un día de playa para darse un gran descanso de fin de semana. Pero lo que más llamó la atención, es que lo hicieron en compañía de una pequeña cabra que tiene como mascota.

Y es que los animales, por lo general, se vuelven un miembro más de la familia, por eso, cuando ellos decidieron planear este viaje, optaron por llevarse al mamífero. Esto ocurrió en una de las concurridas playas de Coquimbo (Chile).

Pero no solo resaltó que el pequeño animal estuviera entusiasmado conociendo el mar, sino que todos los visitantes, no pasaron por desapercibido, el pañal que tenía puesto la cabra, esto con el objetivo de que no ensuciara la playa y así como ellos pudieran disfrutar de un grandioso día.

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos destacaron la responsabilidad de esta familia y con comentarios como: “Eso es el significado de querer”, “Muy responsables, pensaron en ponerle pañal para que no ensuciara la playa”, y “Que linda la cabrita como disfruta del mar”, dejaron ver que no importa la mascota, siempre y cuando haya un grado de amor y cuidados con ellas.