VIDEO: Carolina Cruz se sinceró y habló sobre la recuperación de su hijo

Carolina Cruz ha mantenido al tanto a sus fieles seguidores sobre el proceso de recuperación que lleva su pequeño hijo Salvador, fruto de su relación sentimental con Lincoln Palomeque. La celebridad se ha mostrado fuerte y orgullosa por el crecimiento del bebé, quien poco a poco ha avanzado de forma positiva.

Lea además: Paulina Vega publica foto y preocupa por su extrema delgadez

Recientemente, la presentadora de entretenimiento aprovechó su cuenta oficial de Instagram para revelar una gratificante noticia relacionada con el niño. Según contó en un post, donde se sinceró, su hijo ya terminó las terapias que le correspondía hacer, por lo que estaba muy feliz al respecto.

“La primera terapia de Salvador en junio fue dura, muy dura, las primeras semanas lloraba la terapia completa de lunes a viernes. Tenía el tamaño de su cabeza más la tortícolis que no le permitía levantarla, le pesaba mucho”, dijo la modelo, apuntando lo complejo que fue para el pequeño superar esta etapa.

“Nunca le dije a DIOS: ¿Por qué yo? Recuerdo que con lágrimas en mis ojos solo le decía: lo que me mandes, la prueba que sea, la voy a vivir desde el amor, la fea y la gratitud (…) Hoy fue tu última terapia y no sabes lo orgullosa que me siento, eres un valiente, un fuerte, un poderoso. Gracias por enseñarme tanto cada día, gracias por enseñarme a esperar en el tiempo perfecto de Dios”, agregó.

Este avance deja claro que Salvador se está recuperando con buen ritmo, superando los obstáculos que aparecieron en su vida desde que nació. Cruz se ha mantenido fuerte y sólida en este camino, expresando lo feliz que se siente.

Lea además: Emotivo video de Cristina Hurtado con su hijo que ha hecho llorar a muchos

En el video se aprecia al niño con los especialistas y terapeutas, recibiendo atención y ejercicios exactos para su proceso.