[Video] Christian Nodal tildado de acosador por querer robarle un beso a una seguidora

Christian Nodal sigue siendo blanco de críticas en el mundo de la farándula, no solo por los mensajes y la polémica que hay con el artista urbano J Balvin, sino por un video que se ha hecho viral a través de las redes sociales, en el que una de sus fans le rechaza un beso que el cantante le quiso dar en la boca. 

En el peque√Īo clip se alcanza a apreciar como el int√©rprete de canciones como ‚ÄúAdi√≥s Amor‚ÄĚ, ‚ÄúNo te Contaron Mal‚ÄĚ, ‚ÄúNace un Borracho‚ÄĚ, entre otros, departe con algunos de sus seguidores quienes le piden fotograf√≠as y aut√≥grafos. ¬†

Sin embargo, una de sus fans se acerca para darle un saludo, y Nodal quiso aprovecharse del momento para darle un beso en la boca, algo que inmediatamente incomodó a la joven quien corre su cara en varias ocasiones, evitando así el contacto físico con el cantante. 

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos internautas opinaron de lo que sucedi√≥, inclusive, algunos mencionaron que Belinda tom√≥ una buena decisi√≥n al terminar su relaci√≥n con √©l, y en otros comentarios como ‚ÄúPues normal o es que por ser "famoso" las mujeres de tienen que dejar robar besos... Pienso que es admirable esa chica que no se deslumbra porque es un "famoso"‚ÄĚ, ‚ÄúPobre chica, que se cree ese tipo. Que les guste su m√ļsica no significa, que tambi√©n acepten besarlo‚ÄĚ y ‚ÄúNadie te puede obligar a nada¬†a la¬†fuerza‚ÄĚ, los usuarios dejaron ver su descontento por esta acci√≥n del cantante que es fuertemente criticada, inclusive algunos lo han tildado de ‚Äúacosador‚ÄĚ.¬†

Cabe recordar que en los √ļltimos d√≠as se ha dado un enfrentamiento entre Nodal y J Balvin a trav√©s de las redes sociales, debido a su cambio de look, ya que, tras una publicaci√≥n del oriundo de Medell√≠n, el mexicano respondi√≥ con contundencia y criticando la carrera de Balvin. ¬†