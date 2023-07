[Video] Colombiana visitó sus suegros en Estados Unidos y la cultura la sorprendió: "No hay chismes"

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más utilizadas por muchas personas para compartir algunas historias personales de lo que les ocurre en su vida.

Uno de estos videos lo compartió Laura Kzallaz, una colombiana que viajó a Estados Unidos y por primera vez visitó a sus suegros, pero se llevó una gran sorpresa por las diferentes costumbres que hay en este país.

La mujer relató que ya tenía un primer acercamiento con los papás de su pareja en el matrimonio, pero en aquella ocasión no había llegado a conocerlos como quería.

Una de las primeras sorpresas que se llevó fue la forma en que su pareja la trataba, pues su esposo era muy cariñoso a pesar de que estaban en el hogar de sus papás.

"Me toca las nalgas, me besa, es muy afectivo en frente de ellos y lo toman como si nada, es muy normal. Mi esposo trataba de consentirme, tocarme, pero yo estaba como ‘oye, respeta a tus papás’, pero ellos no me entienden ... A mí me da mucha vergüenza ser cariñosa con mi esposo delante de mi mamá”, relató la mujer

Asimismo, una de las cosas que más le llamó la atención fue la forma en la que se tratan las exparejas, pues sus suegros son divorciados, pero aun así, cuando hay una integración familiar cada quien lleva a la persona con la que están saliendo, sin problema alguno.

"Todos se abrazan y se besan como si no pasara nada. Mis papás son divorciados, pero nunca había visto un divorcio tan saludable como el que mis suegros manejan", dijo Laura.

La mujer enfatizó en que los papás de su esposo tienen una relación diferente con él, pues en ningún momento se meten en su vida, ni lo regañan, ni le dan una opinión a pesar de que él les cuente algo importante.

"Lo que tú hagas está bien, lo que decidas con tu vida está bien. No hay esa clase de chisme que tenemos los latinos", explicó la joven colombiana.

El video ya cuenta con miles de vistas y algunos comentarios como "los latinos tenemos un flow bien interesante"; "amo mi cultura", entre otros.