[Video] Divorciado preparó tremenda fiesta para su hijo y su expareja no lo dejó ir: "no es justo"

La celebración de cumpleaños es una de las más esperadas por muchos niños, jóvenes y adultos, quienes esperan con ansias este día para recibir felicitaciones de todos sus amigos y familiares, al igual que algunos regalos.

Sin embargo, hay ocasiones en las que una ruptura de pareja puede amargar este día, ya sea para los hijos o para los padres.

Esto le sucedió a un hombre en México, quien compartió en Facebook el triste momento que vivió cuando le preparó una fiesta a su hijo, pero la mamá del pequeño y expareja de él no lo dejó ir a celebrar en la sorpresa que la había preparado su progenitor.

Víctor Manuel, el protagonista de esta historia, dijo en redes sociales “no me permitieron a mi hijo traérmelo para mi cumpleaños. Todo esto es para mi hijo, pero no vino. Voy a tener que regalar el pastel”.

Sin embargo, los amigos del pequeño no dudaron en ir a la fiesta y llegaron a acompañar al hijo de Manuel. Sin embargo, se llevaron la sorpresa de que al llegar, no estaba.

En la fiesta había una gran decoración, con un gigante dinosaurio, un gran pastel y dulces para los niños.

"A mí no se me hace justo que uno como padre organice una fista para sus hijos y que no te lo presten para festejarlo, ósea no es justo que estés trabajando y pendiente tu hijo y al final de cuentas quieras pasar rato con él y no te lo suelten. Si algún día ves este video quiero que sepas que te quiero mucho y que todo lo estoy haciendo para ti", dijo el hombre con lágrimas en sus ojos.

Muchas personas manifestaron la solidaridad con el padre al seguir con la fiesta sin importar lo que había sucedido. Igualmente, hubo varias críticas a la madre por no haber dejado ir al hijo a la fiesta que había preparado.