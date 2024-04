Este señor estaba en el concierto que dio Ana Gabriel en León, Guanajuato. Abrazando algo que parecía una urna de cenizas y cantando emocionado y a todo pulmón, no se si era su mamá, su esposa; algún hijo o alguna promesa que quedó pendiente y el tiempo no lo dejo cumplir 🥹 Dios bendiga a este señor y a nosotros Dios nos de licencia de cumplir promesas y sueños en vida y no permita que se nos acabe tan pronto el tiempo.