[Video] En plena cirugía, doctores pusieron clásico del reguetón: hasta el paciente sacó unos pasos

Durante el clip, que fue grabado en Ecuador, se puede ver a los profesionales de la salud realizando su trabajo, mientras la canción suena de fondo, pero lo que llamó la atención fue el hecho de que el paciente que estaba anestesiado y acostado empieza a mover sus dedos al ritmo de la música.

“Cuando el paciente le pone flow al quirófano”, fue el mensaje con el que una profesional de la salud compartió el caso.

El video ya cuenta con más de 5 millones de vistas y decenas de comentarios de los internautas que quedaron sorprendidos con lo sucedido.

"El doctor que me opero estaba cantando una gatita que le gusta el mambo"; El día q me hicieron la cesárea de mi niña el doctor puso reggaeton, yo creo q por eso mi hija ya vino con flow desde que nació jejjee"; "no pos cualquiera con ese doctor quien no se divierte", fueron algunos de los mensajes.

A continuación el video del curioso momento: