[Video] En pleno aeropuerto, mujer descubre a su marido con 'la otra' y arma tremendo escándalo

Por medio de redes sociales, los internautas han compartido varios videos que se hacen virales en cuestión de segundos, algunos de ellos son tragedias o momentos del día a día que suceden en lugares públicos. Uno de estos casos quedó registrado en una grabación, en la que una mujer se enteró de que su pareja estaba siendo infiel y le hizo un fuerte reclamo en el aeropuerto.

Dicho clip muestra el momento en el que, por obra del destino, se encuentra el amante, la esposa y el esposo en el mismo lugar. Por esto, la mujer cansada de los engaños de su pareja enfrentó a la susodicha y le dio un golpe que la dejó en el piso.

Lea también: Sujeto desenterró a su mamá porque no le dejó herencia: sus restos quedaron en plena calle

"Me vas a negar que andas con esa perra. Y a ti, no te da vergüenza estar con un hombre casado", le decía la esposa en medio de la pelea a la mujer que estaba tendida en el piso y al hombre que intentaba calmarla.

Instantes después, una persona calmó a la esposa y se la llevó lejos, mientras tanto, el sujeto regresó por su amante y la ayudó a levantarse con sus cosas, con las que aparentemente se iban a ir de viaje.

Le puede interesar: Joven compró PlayStation 5 en un ‘gangazo’, pero aprendió que lo barato sale caro

El video ya cuenta con más de 1.5 millones de vistas y cientos de comentarios. "Una dice ay no te rebajes etc pero una no sabe en ese momento que coraje se siente por la traición", "hasta iguales van vestidos", "jamás hay que hacer escándalo por algo así, qué le vaya bien, y suerte", fueron algunos de los mensajes.