VIDEO: A Epa Colombia se le deformó la cara en un paseo

Daneidy barrera, más conocida como Epa Colombia, comparte varios momentos de su vida en las redes sociales, y recientemente estuvo de paseo por Cartagena, sin embargo, al llegar a casa se llevó una gran sorpresa al ver su cara postpaseo.

“Miré que yo me enfermé, me fui para Cartagena, yo me sentía super mal (…) amiga me insolé”, dijo.

A través de su cuenta de Instagram, Epa Colombia confesó que se le había deformado la cara.

Puede ver: Reykon le dio un 'leñazo' a Maluma durante un partido, y el paisa estalló

“Tenía la cara super inflamada, deforme (…) me da hasta pena mostrarte cómo estaba”, indicó.

Epa Colombia dejó ver su cara inflamada, roja y descarapelada. En la imagen, la influencer tiene la quijada y los pómulos hinchados; expresó que incluso antes de la foto se veía peor y que tuvo que aplicarse sábila y leche.

“A mí nunca me había pasado esto amiga, yo estaba muy mal. Es que me pasan un poco de cosas y no entiendo el por qué a mí”, añadió.

“Me da miedo acostarme y mañana otra vez levantarme así”, concluyó.

Lea también: Cristina Hurtado mostró cómo quedó su cuerpo tras dar a luz

Algunos de los ciberusuarios no han dudado en dejar sus comentarios al respecto.

"Efecto de Bótox asoleado", "ahora sí quedó hija de Nolberto😂", "una guisa que nunca ha ido a la playa", "qué pecao", escriben los internautas.

La empresaria de keratinas, ha dado de qué hablar en las redes y ante la opinión pública, pues ha protagonizado diferentes escándalos. Entre los más recordados los daños que causó a Transmilenio en medio de las protestas del 2019 o haber lanzado billetes desde un helicóptero en un pueblo cercano a Bogotá.