[Video] Foca ayuda a un buzo a salir a la superficie: “pensaba” que se estaba ahogando

Por su parte, Evelyn Segura, bióloga del programa Aruseros de laSexta, asegura que en realidad las focas estaban jugando.

"Lo que está haciendo es jugar. Las focas son animales que viven en grupo y tienen mucha interacción entre ellas y necesitan ese contacto porque les ayuda a desarrollarse y a tener una mejor salud mental", dijo.

No obstante, el video es bastante particular y no deja de cautivar a quienes lo ven, pues la foca socorrista, como ha sido bautizada en redes, enamora siempre que se le ve tratando de salvar a este hombre.