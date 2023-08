Video: Fue a recibir a su novia al aeropuerto y descubrió que le era infiel

En redes sociales se volvió viral un video en el que se ve cuando un joven descubre que su novia es infiel, luego de recogerla en el aeropuerto. Al parecer, el hecho se presentó en México hace algunos meses, pero está en tendencia en los últimos días.

En el clip se puede ver a un joven sosteniendo un gran cartel que decía “Bienvenida, Azul, te amo”. La persona que estaba grabando queda sorprendido que la novia de su amigo se llamaba igual a la pareja del hombre que tenía el cartel.

“Wey, no manches, dos Azules con el mismo nombre”, se escucha.

Sin embargo, el joven le respondió que podía ser cualquier otra mujer, ya que había muchas personas en el aeropuerto.

“Puede ser su hermana, su mamá, hay mucha gente en el aeropuerto", señaló.

A los segundos, llega la mujer y en vez de saludarlo a él, se dirige a donde está el joven con el cartel, por supuesto, el amigo que estaba grabando quedó sorprendido.

“No manches, es tu vieja”, indicó.

Luego, el joven confrontó a su novia y le pidió una explicación. En ese momento, la mujer le dijo que no estaba de acuerdo con el comportamiento que estaba teniendo y le terminó enfrente de todos, argumentándole que ya no sentía amor por él.

Los internautas, no dudaron en comentar el hecho y dejaron sus comentarios en la publicación.

“Sin sentimientos el corazón frío”; “Ella no vale la pena. al final mostro su verdadera cara”; “hay hombres y mujeres en todo el mundo unos mejor y peor que otros”; “querido amigo, una niña así tan fría y cruel no era la indicada para ti”; “mujeres así no valen la pena no llores tranquilo sigue con tu vida”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de las redes sociales.