[Video] Fue a retirar su aguinaldo y se llevó triste sorpresa con billetes de $50.000

En esta época decembrina algunos delincuentes se aprovechan de que muchas personas reciben la prima para poder actuar bajo varias modalidades y hacerse con el dinero de los demás.

Así como recientemente se hizo viral en un video en redes sociales, que muestra como un hombre que iba a sacar su aguinaldo navideño, lo ve frustrado al darse cuenta que los billetes de 50 mil pesos que había arrojado el cajero, se quedaron pegados en la pequeña barra metálica que se abre.

Lo que más llamó la atención, es que todos los billetes estaban pegados, haciendo parte de una de las modalidades de robo más comunes que se dan al momento de retirar dinero en los cajeros automáticos.

El hombre que iba ser víctima de hurto, se comunicó de inmediato con la Policía. Momentos más tarde llegó un uniformado quien retiró la placa y notó que los billetes estaban adheridos a la misma, mientras hacía una grabación para mostrar lo sucedido.

“El dinero estaba contado. Me causó mucha desconfianza porque parecía que tenía que intentar el retiro nuevamente, pero en la aplicación ya salía el retiro”, cuenta una mujer quien era acompañante de la víctima.

Ante esto, las autoridades han lanzado recomendaciones para que no sea víctima de engaños con esta modalidad, por eso, recomiendan fijarse mucho en las láminas de los cajeros automáticos antes de hacer un retiro, ya que los ladrones suelen fijarla para que el dinero no salga haciendo creer a la víctima que este está presentado fallas para que se retiren del lugar.

Por eso es importante analizar que esta tapa de salida tiene un movimiento sensible y leve al contacto por lo que, si no se hace, procure acudir a las autoridades, y no abandonar el cajero hasta que haga presencia un agente.

Otra de las recomendaciones es el relieve que deben tener los teclados de los cajeros, ya que está instalado sobre esta estructura y no tiene sobre saltos, pues también aprovechan para instalar teclados similares sobre los mismos, para robar las claves de las tarjetas débito.