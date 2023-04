[video] Heladero que llora bajo la lluvia recibió tremendo regalo: "le daré un detalle a mi hija"

Durante la conversación, el heladero dijo que diariamente vende alrededor de $16.000, aunque de este dinero no es todo para él, pues un gran porcentaje se entrega al dueño del carro de helados, por lo que su ganancia sería de $8.000.

“Prefieren comprarles a otros que, a mí, pero yo no tengo la culpa de haber nacido así, así como soy la gente no me ayuda, a veces me siento a llorar, porque no sé que llevarle de comer a mi niña, ojalá los que me vean, me ayuden, me compren heladitos”, dijo con la voz entrecortada.

A pesar de que su día no era 'color de rosa', el creador de contenido lo sorprendió con un emotivo regalo que le sacó una lágrima a más de uno.

"Yo lo vi a usted parado en esa esquina y algo dentro de mí me rompió el corazón. Lo que usted me comentó de su hija es duro, uno al Sol y al agua para llevarle algo y a veces no alcanza para un bocadito de comida, es muy duro y triste", dijo Rivera, conmovido.

Lea también:

En ese momento, el creador de contenido sacó un fajo de billetes y se lo regaló para que pueda compartir con su hija. El heladero no pudo contener las lágrimas y se puso a llorar, después de la ayuda que recibió en un momento complicado.

"Mi niña cumple 4 añitos y voy a llevarle un detalle a mi niña", dijo el heladero, entre lágrimas al recibir el dinero.

Los internautas se conmovieron con el caso y escribieron algunos mensajes como: "esos son los diezmos que debemos dar ayudar, gente que en realidad se ve que lo necesita, ahí está nuestra bendición"; "si lo ven por favor apoyen, Dios los bendiga mil gracias"; "y uno quejándose, teniéndolo todo".